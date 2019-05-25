25 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Onyekuru'nun yerine 3 aday

2018-19 sezonunu Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray, sarı kırmızılı ekiple olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Henry Onyekuru'nun alternatifini Afrika Uluslar Kupası'nda arayacak.

Giriş Tarihi: 25.05.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 14:57
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Onyekuru'nun yerine 3 aday

İngiltere'de forma giymesi için gereken çalışma izninin çıkarılamaması sebebiyle Onyekuru'ya kadroda yer veremeyen Everton, yıldız oyuncuyu sezon başında Galatasaray'a kiralamıştı.

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Onyekuru'nun yerine 3 aday

Yine çalışma izni sıkıntısı nedeniyle daha önce de Belçika ekibi Anderlecht'e kiralanan Henry Onyekuru'yu 2019-20 sezonu için kadroda düşünen Everton kulübü, yetenekli oyuncu için bu yaz düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nı bekliyor.

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Onyekuru'nun yerine 3 aday

Onyekuru'nun İngiltere'de oynayabilmesi için gereken çalışma iznini alması milli takımda göstereceği poerformansa bağlı.

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Onyekuru'nun yerine 3 aday

Nijerya Milli Takımı şu anki güncel FIFA sıralamasında 37'nci.

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Onyekuru'nun yerine 3 aday

Bu da demek oluyor ki, Onyekuru, Premier Lig'de oynamasına kapı açacak otomatik çalışma iznini alabilmek istiyorsa, iki senelik süreç içerisinde Nijerya Milli Takımı'nın maçlarının % 75'inde oynamak zorunda.

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