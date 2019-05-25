Onyekuru'nun yerine 3 aday

Yine çalışma izni sıkıntısı nedeniyle daha önce de Belçika ekibi Anderlecht'e kiralanan Henry Onyekuru'yu 2019-20 sezonu için kadroda düşünen Everton kulübü, yetenekli oyuncu için bu yaz düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nı bekliyor.