25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Onyekuru'nun yerine 3 aday
2018-19 sezonunu Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray, sarı kırmızılı ekiple olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Henry Onyekuru'nun alternatifini Afrika Uluslar Kupası'nda arayacak.
Giriş Tarihi: 25.05.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 14:57
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