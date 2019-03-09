Arda Turan: "Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray"

"ATLETICO MADRID'DEKİ GİBİ OYNUYORUM"

Kendi performansından memnun olduğunu anlatan Arda Turan, "Atletico Madrid'deki gibi oynuyorum. Orada da az gol asistim vardı. Her geçen gün daha iyi geçecektir. Çok önemli bir savunma oynuyoruz. Tamamı ile herkesin aynı yerde olduğu çok iyi pozisyon aldığı hücum sistemimiz var. Bazen topa gitmek istiyorsun ama uzak kalmak zorunda kalıyorsun. Kendimden de memnunum. Ama en önemli şey şampiyonluğu kazanmak. Oyuncunun kazanması için takımın kazanması lazım. Takım kazanırsa herkes kazanır" şeklinde konuştu.







