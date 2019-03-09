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Fatih Terim'den Muslera'ya: Seni asla sattırmam
Fatih Terim'den Muslera'ya: Seni asla sattırmam Galatasaray'da yaptığı kritik hatalarla eleştirilen ve gönderileceği iddia edilen Muslera'yla görüşen tecrübeli teknik adamın, "Çıkan haberlere aldırma… Her futbolcunun inişli çıkışlı süreci olabilir. Kendini toparla. Seni sattırmayı düşünmüyorum" diyerek oyuncusuna moral verdiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 09.03.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 10:00
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