09 Mart 2019, Cumartesi

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Fatih Terim'den Muslera'ya: Seni asla sattırmam

Fatih Terim'den Muslera'ya: Seni asla sattırmam Galatasaray'da yaptığı kritik hatalarla eleştirilen ve gönderileceği iddia edilen Muslera'yla görüşen tecrübeli teknik adamın, "Çıkan haberlere aldırma… Her futbolcunun inişli çıkışlı süreci olabilir. Kendini toparla. Seni sattırmayı düşünmüyorum" diyerek oyuncusuna moral verdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 09.03.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 10:00
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Fatih Terim'den Muslera'ya: Seni asla sattırmam

SÖYLENENLERE ALDIRMA

Galatasaray'da Kaptan Selçuk İnan ve 2. Kaptan Muslera'yla sezon sonunda yolların ayrılacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Birkaç gündür devam eden bu haberler sonrasında iki futbolcunun da morali bozuldu.

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Fatih Terim'den Muslera'ya: Seni asla sattırmam

Oyuncularının moralini yüksek tutmaya çalışan teknik direktör Fatih Terim iki kaptanıyla da özel bir görüşme gerçekleştirdi.

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Fatih Terim'den Muslera'ya: Seni asla sattırmam

Terim'in Selçuk'a 'Söylenenlere takılma, sen bu takımın kaptanısın. İşine odaklan. Sezon sonu oturup konuşacağız" dediği öğrenildi.

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Fatih Terim'den Muslera'ya: Seni asla sattırmam

BU TAKIMIN BEL KEMİĞİSİN

İmparator, Muslera'yla yaptığı bire bir toplantıda ise "Çıkan haberlere aldırma… Her futbolcunun inişli çıkışlı süreci olabilir. Ama sen kendini bir an önce toparla.

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Fatih Terim'den Muslera'ya: Seni asla sattırmam

Aklını sadece takıma ver. Sen bu takımın bel kemiğisin. Seni sattırmayı düşünmüyorum. Böyle bir durum söz konusu bile olamaz" sözleriyle oyuncusunun gönlünü kazandı.

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