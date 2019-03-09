09 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

G.Saray'da büyük operasyon! 150 milyon TL...

Feghouli, Muslera, Belhanda, Fernando, Donk ve Mariano için gelecek teklifleri değerlendirilecek. Ndiaye, Eren ve Selçuk'un da sözleşmesi bitecek. Bu 9 oyuncunun Galatasaray'a yıllık maaş yükü tam 150 milyon lira.

G.Saray'da büyük operasyon! 150 milyon TL...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.03.2019

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle kemerleri sıkan yeni sezonla beraber müthiş bir maaş bütçesi operasyonuna başlayacak...

GALATASARAY ARADIĞI GOLCÜYÜ BULDU! SEZON SONUNDA TEKLİF YAPILACAK

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