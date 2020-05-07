07 Mayıs 2020, Perşembe

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Taffarel ve Melo devrede! Galatasaray'a genç yıldız!

Önümüzdeki yaz transfer sezonu için düğmeye basan sarı-kırmızılılar gündemine sürpriz bir ismi aldı. Bu transfer operasyonunda Galatasaray efsaneleri Taffarel ve Felipe Melo başrolü oynayacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 02:21 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 06:37
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Taffarel ve Melo devrede! Galatasaray'a genç yıldız!

Yaz transfer sezonunda gelecek vaat eden yıldız isimlere yönelme kararı alan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Taffarel ve Melo devrede! Galatasaray'a genç yıldız!

Galatasaray'ın efsane isimleri Claudio Taffarel ve Felipe Melo bu transferde devreye girerken, yönetim Mario Jardel'den de fikir aldı.

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Taffarel ve Melo devrede! Galatasaray'a genç yıldız!

Scout ekibine güvenen ve birçok ismi bu şekilde transfer eden Galatasaray, bu kez Brezilya'da genç bir isme yöneldi.

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Taffarel ve Melo devrede! Galatasaray'a genç yıldız!

Vasco Da Gama'da forma giyen 2002 doğumlu Talles Magno'ya kanca atıldı. 26 Haziran'da 18 yaşına girecek 1.86 boyundaki solak santrfor yetenekleriyle heyecan yaratıyor.

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Taffarel ve Melo devrede! Galatasaray'a genç yıldız!

Brezilya U17 takımında da 6 maça çıkıp 3 gol atan Magno'nun piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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