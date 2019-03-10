11 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray şampiyonluktan ümidi kesmedi

Fatih Terim, Başakşehir'in mutlaka takılacağını belirterek, "Beklediğimiz fırsatlar gelecek yeter ki biz kaybetmeyelim" dedi.

Giriş Tarihi: 10.03.2019 23:30 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 07:48
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Galatasaray şampiyonluktan ümidi kesmedi

Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yi de kayıpsız geçmesi sarı-kırmızılı takımda keyifleri kaçırdı.

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Galatasaray şampiyonluktan ümidi kesmedi

Teknik direktör Fatih Terim bu durumun Antalyaspor maçına olumsuz yansımaması için oyuncularla dün bir toplantı yaptı.

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Galatasaray şampiyonluktan ümidi kesmedi

Tecrübeli çalıştırıcının, "Hiçbir takım bu şekilde uzun süre kayıpsız devam edemez. Daha 9 karşılaşmaları var. Başakşehir de mutlaka takılacaktır."

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Galatasaray şampiyonluktan ümidi kesmedi

"Bizimle de maçları olduğunu düşünürsek istediğimiz fırsat mutlaka gelecek. Yeter ki biz puan kaybetmeyelim. Siz sadece kendi maçlarınıza konsantre olun" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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Galatasaray şampiyonluktan ümidi kesmedi

Öte yandan Terim, Antalyaspor'un deplasmanda daha etkili oynadığını hatırlatarak, savunma oyuncularından hata yapmamalarını istedi.

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