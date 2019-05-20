20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Usta yazardan olay yorum! "Galatasaray çatır çatır şampiyon oldu"
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Galatasaray... Sarı-Kırmızılılar bitime bir hafta kala evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Spor yazarları köşelerinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı. İşte o yazılar;
Giriş Tarihi: 20.05.2019 09:36
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