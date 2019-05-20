20 Mayıs 2019, Pazartesi

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Usta yazardan olay yorum! "Galatasaray çatır çatır şampiyon oldu"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Galatasaray... Sarı-Kırmızılılar bitime bir hafta kala evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Spor yazarları köşelerinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı. İşte o yazılar;

Giriş Tarihi: 20.05.2019 09:36
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Usta yazardan olay yorum! Galatasaray çatır çatır şampiyon oldu

BÜKEMEDİĞİN BİLEĞİ ÖP | ERMAN TOROĞLU

Galatasaray dün akşam Başakşehir'i yenip 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Peki, Galatasaray'ı şampiyon yapan faktörler nelerdi?

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Usta yazardan olay yorum! Galatasaray çatır çatır şampiyon oldu

Bakınız! G.Saray'ı üç olay şampiyon yaptı. 1- İstanbul'da oynanan Galatasaray Konyaspor maçında VAR ve hakem faciası yaşandı. Ve o meşhur bildiri yayınlandı.

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Usta yazardan olay yorum! Galatasaray çatır çatır şampiyon oldu

Peki bu bildiriyi yayınlayanlar kimlerdi? Başakşehir Başkanı, Beşiktaş Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı… Bu filmin başlangıcı o gündür.

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Usta yazardan olay yorum! Galatasaray çatır çatır şampiyon oldu

2- Galatasaray kongresi… Galatasaray Başkanı'nı "Sen hırsız değilsin, namuslu bir adamsın. Galatasaray'ın paralarını iyi harcadın" dediler. Sonra "Bizim dediklerimizi yapmadın" deyip idari olarak ibra etmediler. Burada da Galatasaraylı futbolcular çok etkilendiler.

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Usta yazardan olay yorum! Galatasaray çatır çatır şampiyon oldu

3- BeIN Sports'un "Yılın En'lerini" seçmesi de önemli bir etkendi. Ne Trabzon'dan, ne de G.Saray'dan tek futbolcu yoktu. Bu da onları hırslandırdı. Sonunda da bu şampiyonluk geldi.

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