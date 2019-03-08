08 Mart 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi...

Galatasaray Kulübü'nün 23 Mart'ta yapılacak Mali ve İdari Genel Kurulu öncesi raporlar üyelere gönderildi ve acı gerçekler ortaya çıktı. Gelir-gider arasındaki makası daraltmak isteyen sarı kırmızılı takımın tek çıkış yolu ise...

Giriş Tarihi: 08.03.2019 21:26 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 21:28
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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi...

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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi...

Mali raporlardaki değerler, sarı-kırmızılıların karşı karşıya kaldığı tehlikeyi net bir şekilde ortaya koydu.

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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi...

Konsolide raporlara göre sarı-kırmızılı kulübün gelirleri bir önceki yıla (2017) göre 331 milyon lira artış göstererek 936 milyon liraya çıktı.

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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi...

Bu gelir artışında Avrupa gelirleri (216 milyon lira) ile yayın gelirlerinin 124 milyondan 199'a yükselmesinin rolü büyük oldu.

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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Şampiyonlar Ligi...

Mağaza gelirleri de 72 milyon liradan 111 milyon liraya çıkarak Galatasaray Yönetimi'nin yüzünü güldürdü.

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