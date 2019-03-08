08 Mart 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Diagne hakkında şok gerçek! Fatih Terim öğrenince çıldırdı

Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi sildi! Devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer edilen golcü futbolcu hakkında çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 08.03.2019 18:14 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 18:16
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Diagne hakkında şok gerçek! Fatih Terim öğrenince çıldırdı

Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve hem yönetim hem de taraftarın gözünde hüsran olarak nitelendirilen Diagne krizi devam ediyor...

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Diagne hakkında şok gerçek! Fatih Terim öğrenince çıldırdı

Sarı-Kırmızılılar'da bekleneni henüz veremeyen Senegalli santrforun, teknik direktör Fatih Terim tarafından üstünün çizildiği iddia edildi. Nedeni ise sıra dışı bir olayda saklı...

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Diagne hakkında şok gerçek! Fatih Terim öğrenince çıldırdı

Güneş'in haberine göre; Senegalli golcünün taktığı maskeyle ilgili yöneticilerin sürekli uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

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Diagne hakkında şok gerçek! Fatih Terim öğrenince çıldırdı

Buna bağlı olarak, Diagne'nin Kasımpaşa'daki gol sevinçlerinde taktığı King Kong maskesinin sırrı ortaya çıktı.

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Diagne hakkında şok gerçek! Fatih Terim öğrenince çıldırdı

Instagram'da fenomen olmak istediği için bu yolu seçen Senegalli'nin aklı futbolda değil... Bu da Galatasaray yönetimince beklentilerin yüksek olduğu ve transferine harcanan para göz önüne alındığında profesyonellikten çok uzak bir durum...

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