09 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray aradığı golcüyü buldu! Sezon sonunda teklif yapılacak

Galatasaray, Liverpool'un Mouscron'a kiraladığı Taiwo Awoniyi'yi gözüne kestirdi. 21 yaşındaki forvet, sürati ve fizik gücüyle Aslan'ın tam istediği isim.

Giriş Tarihi: 09.03.2019 00:24 Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 07:39
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Galatasaray aradığı golcüyü buldu! Sezon sonunda teklif yapılacak

Ara transfer döneminde scout ekibinin katkılarıyla Marcao ve Luyindama gibi iki önemli transfer yapan Galatasaray, bu geleneği sürdürmek istiyor.

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Galatasaray aradığı golcüyü buldu! Sezon sonunda teklif yapılacak

Daha önce de scout ekibinin desteğiyle yapılan birçok transferde yüzü gülen Cimbom'da yeni hedef belirlendi.

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Galatasaray aradığı golcüyü buldu! Sezon sonunda teklif yapılacak

Aslan, gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken listeye bir golcü aldı.

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Galatasaray aradığı golcüyü buldu! Sezon sonunda teklif yapılacak

Bonservisi Liverpool'da bulunan Taiwo Michael Awoniyi, Galatasaraylı yetkililerin dikkatini çekti.

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Galatasaray aradığı golcüyü buldu! Sezon sonunda teklif yapılacak

21 yaşındaki Nijeryalı santrfor, 1.78 boyunda.

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