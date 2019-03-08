08 Mart 2019, Cuma
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Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini buldu! Kevin Trapp...
Bu sezon yaptığı hatalarla büyük tepki toplayan Fernando Muslera ile sezon sonu yolları ayırma kararı alan Galatasaray, bir yandan da kaleci arıyor. Yönetimin ilk hedefinin Frankfurt'ta oynayan Trapp olduğu öğrenildi. Alman file bekçisinin PSG ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitecek.
Giriş Tarihi: 08.03.2019 10:30
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