08 Mart 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini buldu! Kevin Trapp...

Bu sezon yaptığı hatalarla büyük tepki toplayan Fernando Muslera ile sezon sonu yolları ayırma kararı alan Galatasaray, bir yandan da kaleci arıyor. Yönetimin ilk hedefinin Frankfurt'ta oynayan Trapp olduğu öğrenildi. Alman file bekçisinin PSG ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitecek.

Giriş Tarihi: 08.03.2019 10:30
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Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini buldu! Kevin Trapp...

Sezon sonunda büyük bir kadro revizyonu yapmayı planlayan Galatasaray'da '1 numara' da değişebilir...

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Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini buldu! Kevin Trapp...

Sarı-Kırmızılılar hem sürekli yaptığı hatalar hem de 4 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyeti nedeniyle tartışma konusu olan Fernando Muslera'yı gözden çıkarmış durumda. Yönetim bir yandan da kaleyi arayışlarında.

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Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini buldu! Kevin Trapp...

5 BÜYÜK LİGDE AVA ÇIKTILAR
Takvim'in haberine göre özellikle Avrupa'nın 5 büyük liginde çalışmalar yapan Sarı- Kırmızılılar'ın ilk hedefinin Kevin Trapp olduğu öğrenildi.

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Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini buldu! Kevin Trapp...

Bundesliga'da Frankfurt formasını giyen Alman kalecinin bonservisi PSG'de bulunuyor.

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Galatasaray Fernando Muslera'nın alternatifini buldu! Kevin Trapp...

HEMEN DÜĞMEYE BASILACAK
Yönetim eğer iki yıl daha sözleşmesi bulunan Muslera ile yolları ayırabilirse, Trapp'ın transferi için düğmeye basılacak.

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