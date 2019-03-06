Galatasaray'da Marcao'ya iki talip birden! Sezon sonunda...

Atletico Madrid ve Sevilla ve scoutlarının Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftasında oynanan Galatasaray- Akhisarspor maçını izledikleri ve iki takımın da sezon sonunda Galatasaray'a Marcao için bir teklif yapacakları belirtildi.

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