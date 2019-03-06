06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Marcao'ya iki talip birden! Sezon sonunda...

Spor Toto Süper Lig'de lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların devre arasında Chaves'ten transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao'ya iki talip birden çıktı.

Giriş Tarihi: 06.03.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 17:04
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Galatasaray'da Marcao'ya iki talip birden! Sezon sonunda...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosunda kattığı Brezilyalı stoper Marcao, gösterdiği performansla şimdiden büyük takımların radarına girdi.

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Galatasaray'da Marcao'ya iki talip birden! Sezon sonunda...

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Atletico Madrid ve Sevilla, 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor.

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Galatasaray'da Marcao'ya iki talip birden! Sezon sonunda...

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Diego Godin'in yerine stoper arayışı içerisinde olan Madrid ekibinin, Marcao ile ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.

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Galatasaray'da Marcao'ya iki talip birden! Sezon sonunda...

Atletico Madrid ve Sevilla ve scoutlarının Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftasında oynanan Galatasaray- Akhisarspor maçını izledikleri ve iki takımın da sezon sonunda Galatasaray'a Marcao için bir teklif yapacakları belirtildi.

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Galatasaray'da Marcao'ya iki talip birden! Sezon sonunda...

Kariyerine ülkesinin Club Athletico Paranaense takımında başlayan Marcao, Portekiz Ligi ekiplerinden Rio Ave ve Chaves formalarını giydi.

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