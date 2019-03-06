06 Mart 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da dev operasyon! 6 gidiyor, 4 geliyor!
Ligde şampiyonluk yarışı içinde olan Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da sezon sonu kadro neredeyse sil baştan değişiyor... Sarı kırmızılılarda gidecekler listesine her gün yeni biri daha katılıyor. İşte Galatasaray'da gelmesi muhtemel transferler ve takımdan ayrılacak futbolcular...
Giriş Tarihi: 06.03.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 12:07
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