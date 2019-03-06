06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da dev operasyon! 6 gidiyor, 4 geliyor!

Ligde şampiyonluk yarışı içinde olan Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da sezon sonu kadro neredeyse sil baştan değişiyor... Sarı kırmızılılarda gidecekler listesine her gün yeni biri daha katılıyor. İşte Galatasaray'da gelmesi muhtemel transferler ve takımdan ayrılacak futbolcular...

Giriş Tarihi: 06.03.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 12:07
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Galatasaray'da dev operasyon! 6 gidiyor, 4 geliyor!

Takımın yapılanma süreci dahilinde transfer komitesi sezon sonu yapılacak hamleleri neredeyse tamamladı. Galatasaray'ın kadrosundaki 6 isim üzerinden verilecek kararların yanı sıra kiralık oyuncuların da ayrılmasıyla takım sil baştan hale gelecek. Belirlenen isim ve mevkiler dahilinde en az 4 isim de mutlak suretle takıma katılacak. İşte takım adına gerçekleşecek o dev operasyon:

FATİH TERİM'DEN KADROYA NEŞTER! İŞTE GALATASARAY'IN ANTALYASPOR 11'İ

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Galatasaray'da dev operasyon! 6 gidiyor, 4 geliyor!

ÖMER BAYRAM'A KAPI GÖRÜNDÜ

Ara transferde takıma katılan ve gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne gözüne giren Emre Taşdemir, Akhisar'dan transfer edilen Ömer Bayram'ı 3. sol bek konumuna düşürdü. Bayram'ın da sezon sonu gönderilmesi yüksek ihtimal...

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Galatasaray'da dev operasyon! 6 gidiyor, 4 geliyor!

ONYEKURU'NUN YERİNE AKBABA

Emre Akbaba sakatlığının sona ermesiyle takıma döndü. Performansı sallantılı olan Onyekuru'nun Everton'a dönecek olması sarı kırmızılıları neredeyse hiç endişelendirmiyor...

GALATASARAY'DAN ÇİFTE BOMBA

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Galatasaray'da dev operasyon! 6 gidiyor, 4 geliyor!

ORTA SAHAYA DENİZ TÜRÜÇ

Öte yandan takıma takviye de yapacak olan Aslan ile adı şu sıralar en çok anılan isim Kaysersipor forması giyen Deniz Türüç. Yıldız orta sahanın da takıma gelmesiyle Cimbom'un eli iyice rahatlayacak.

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Galatasaray'da dev operasyon! 6 gidiyor, 4 geliyor!

SİNAN GÜMÜŞ'ÜN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sinan Gümüş'e henüz bir teklif yapılmadı. Gümüş'le ilgili son karar yönetimin...

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