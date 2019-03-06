Galatasaray'da dev operasyon! 6 gidiyor, 4 geliyor!

ORTA SAHAYA DENİZ TÜRÜÇ

Öte yandan takıma takviye de yapacak olan Aslan ile adı şu sıralar en çok anılan isim Kaysersipor forması giyen Deniz Türüç. Yıldız orta sahanın da takıma gelmesiyle Cimbom'un eli iyice rahatlayacak.