Beşiktaşlı yönetici resmen açıkladı! "Babel Galatasaray'a hayırlı olsun"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, "Şampiyonluk yarışında 3-4 favori takım vardı ve bunlardan birisi de Beşiktaş'tı. O anlamda da çekişme yaşandı. Güzel bir lig geçti ve şampiyon olan takıma da başarılar diliyoruz. Diğer takımlarımıza da yeni sezon için başarılar dilerim" dedi. Ürkmezgil ayrıca Galatasaray ile anlaşma sağladığı iddia edilen eski futbolcuları Ryan Babel ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 10:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





