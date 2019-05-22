Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak sezon çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda iç ve dış transferde atağa kalkan Cimbom'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşiyor.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 14:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





