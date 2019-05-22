22 Mayıs 2019, Çarşamba

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak sezon çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda iç ve dış transferde atağa kalkan Cimbom'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşiyor.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 14:09
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray gündem transfer.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar ilk somut adımları attı.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Cimbom, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağlandı.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

İki oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Galatasaray'ın ayrıca bu sezon Sivasspor'da kiralık forma giyen Barcelonalı sağ bek Douglas ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

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