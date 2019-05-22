22 Mayıs 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli
Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak sezon çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda iç ve dış transferde atağa kalkan Cimbom'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşiyor.
Giriş Tarihi: 22.05.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 14:09
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı