06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Ozan Kabak Kicker'a konuştu! "Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni..."

İlk kez bu sezon Galatasaray A Takım formasını giyen ve 6 aylık süreçte gösterdiği performansla Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Alman basınından Kicker'ın sorularını yanıtladı.

Giriş Tarihi: 06.03.2019 19:24 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 19:25
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Ozan Kabak Kicker'a konuştu! Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni...

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Alman Kicker'a verdiği röportajda kariyer planlarını anlattı.

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Ozan Kabak Kicker'a konuştu! Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni...

İşte Ozan'ın birbirinden samimi o açıklamaları;

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Ozan Kabak Kicker'a konuştu! Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni...

"Kariyerim için ayrılma planlarım hep vardı. Bir sonraki adımım Türkiye'den Avrupa'ya gitmek ve bunu en kısa sürede gerçekleştirmekti."

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Ozan Kabak Kicker'a konuştu! Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni...

"Galatasaray'daki hocalarım bana çok yardımcı oldu."

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Ozan Kabak Kicker'a konuştu! Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni...

"Fatih Terim benim için baba gibi. Bir baba figürü."

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