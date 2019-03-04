Galatasaray'da Fatih Terim son sözü söyledi: Tek yol şampiyonluk!

"PES ETMEYECEĞİZ"

Başakşehir'İn önünde zorlu maçlar olduğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Pes edecek değiliz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Zaten Galatasaray'ın tavrı da tarzı da budur. Kimse karamsarlığa kapılmasın; Galatasaray 'bitti' demeden bitmez" ifadesini kullandı.