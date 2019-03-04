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Galatasaray'da Fatih Terim son sözü söyledi: Tek yol şampiyonluk!
Başakşehir ile arasındaki fark 8 puana çıkan sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim ipleri eline aldı. Beklentilerin altında kalması nedeniyle takımı eleştiren tecrübeli hoca, "Karamsarlığa yer yok. 34. haftaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" demeyi de ihmal etmedi.
Giriş Tarihi: 04.03.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 07:45
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