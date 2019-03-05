05 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Terim haklı çıktı! Diagne yatmış

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan kadorusna kattığı Senegalli golcünün ikinci devre hazırlıklarında hiç çalışmadığı ortaya çıktı. Kondisyoner Bartali birçok futbolcuyu fizik açıdan ayağa kaldırırken, Diagne bu yönde eksik kaldı.

Giriş Tarihi: 05.03.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 12:45
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Terim haklı çıktı! Diagne yatmış

Galatasaray'ın devre arasında 10 milyon euroya Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'nin bir türlü beklentilere yanıt verememesi tartışmaları beraberinde getirirken, erken sorgulanmasına neden oldu.

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Terim haklı çıktı! Diagne yatmış

Süper Lig'in ilk yarısında 20 golle zirvede bulunmasına rağmen, transfer olduğu Galatasaray'da görev aldığı 6 karşılaşmada sadece penaltıdan 1 gol atan Senegalli forvetin devre arası kampında yattığı ortaya çıktı.

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Terim haklı çıktı! Diagne yatmış

Milliyet'in haberine göre, 27 yaşındaki futbolcunun, Kasımpaşa ile geçirdiği devre arası kampının çok verimsiz olduğu ayrıca transferindeki belirsizlikler yüzünden da sorunlar yarattığı belirlendi.

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Terim haklı çıktı! Diagne yatmış

Kötü bir devre arası kampını geçirmesinin yanı sıra, 15 Ocak'taki kupa maçında kırmızı kart görerek 4 maç ceza alması da golcü futbolcunun maç eksiğini iyice ortaya çıkardı.

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Terim haklı çıktı! Diagne yatmış

FATİH TERİM HAKLI ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ilk günden beri yeni transferlerin ara dönem kampına yetişmesini istiyordu. Ancak transferde ağır hareket edilmesi ve Diagne'nin geç gelmesi endişelerini haklı çıkardı.

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