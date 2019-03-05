05 Mart 2019, Salı
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Terim haklı çıktı! Diagne yatmış
Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan kadorusna kattığı Senegalli golcünün ikinci devre hazırlıklarında hiç çalışmadığı ortaya çıktı. Kondisyoner Bartali birçok futbolcuyu fizik açıdan ayağa kaldırırken, Diagne bu yönde eksik kaldı.
Giriş Tarihi: 05.03.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 12:45
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