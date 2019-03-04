04 Mart 2019, Pazartesi
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Franck Ribery Galatasaray'a mesaj gönderdi!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kazandı. Olaylı bir şekilde Galatasaray'dan ayrılan Franck Ribery, sarı-kırmızılı ekibe dönmek için menajeri aracılığı ile haber gönderdi.
Giriş Tarihi: 04.03.2019 20:52 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 20:56
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