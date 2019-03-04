04 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Franck Ribery Galatasaray'a mesaj gönderdi!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kazandı. Olaylı bir şekilde Galatasaray'dan ayrılan Franck Ribery, sarı-kırmızılı ekibe dönmek için menajeri aracılığı ile haber gönderdi.

Giriş Tarihi: 04.03.2019 20:52 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 20:56
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Franck Ribery Galatasaray'a mesaj gönderdi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, bir taraftan da gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

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Franck Ribery Galatasaray'a mesaj gönderdi!

Sarı-kırmızılılarla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Franck Ribery Galatasaray'a mesaj gönderdi!

İddiaya göre; Galatasaray, Almanya Ligi'nde Bayern Münih forması giyen Franck Ribery ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

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Franck Ribery Galatasaray'a mesaj gönderdi!

GÖRÜŞME MENAJER VASITASIYLA OLDU

Görüşmenin menajerler vasıtasıyla olduğu ve Fransız yıldızın sarı-kırmızılı ekipte tekrar forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.

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Franck Ribery Galatasaray'a mesaj gönderdi!

Ribery, kendisine ait sosyal medya hesabından daha önceden yaptığı Türkçe paylaşımda, "Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazandım, hatırlayan var mı? O harika taraftarların önünde oynamak benim için büyük zevkti" ifadelerini kullanmıştı.

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