Franck Ribery Galatasaray'a mesaj gönderdi!

Ribery, kendisine ait sosyal medya hesabından daha önceden yaptığı Türkçe paylaşımda, "Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazandım, hatırlayan var mı? O harika taraftarların önünde oynamak benim için büyük zevkti" ifadelerini kullanmıştı.