05 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Bir Gomis etmediler!

Forvet hattına Eren ve Sinan ile başlayan Aslan, devre arasında da Mitroglou ve Diagne takviyelerini yaptı. 24 hafta sonunda bu 4 oyuncu toplam 13 kez fileleri havalandırırken, satılan Gomis'in çok gerisinde kaldı. Büyük maliyetlerle imza attırılan yabancı isimler, birer gole katkı sağladı, istatistiklerde dibe çakıldı.

Giriş Tarihi: 04.03.2019 23:10 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 07:45
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Bir Gomis etmediler!

Erzurumspor beraberliğiyle zirve yarışında ağır bir yara alan Galatasaray'da gol yollarındaki sıkıntı bir kez daha gündeme geldi.

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Bir Gomis etmediler!

Bafetimbi Gomis'in satılmasının ardından forvette Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş ile sezonun ilk yarısını çıkaran sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde ise Mbaye Diagne ve Kostantinos Mitroglou takviyelerini yaptı.

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Bir Gomis etmediler!

Kadro dışı bırakılan Eren'in 7 gol attığı Aslan'da Sinan 4, yabancı yıldızlar da ligde birer kez rakip fileleri havalandırdı.

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Bir Gomis etmediler!

Sarı kırmızılıların hücum hattını oluşturan bu 4 isim, geçtiğimiz sezon 29 golle kral olan Bafetimbi Gomis'in çok gerisinde kaldı.

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Bir Gomis etmediler!

Fransıız futbolcu, geride kalan 24 hafta sonunda 24 kez gol sevinci yaşarken, G.Saray'ın bu sezonki golcülerine tam 11 fark attı.

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