05 Mart 2019, Salı
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Bir Gomis etmediler!
Forvet hattına Eren ve Sinan ile başlayan Aslan, devre arasında da Mitroglou ve Diagne takviyelerini yaptı. 24 hafta sonunda bu 4 oyuncu toplam 13 kez fileleri havalandırırken, satılan Gomis'in çok gerisinde kaldı. Büyük maliyetlerle imza attırılan yabancı isimler, birer gole katkı sağladı, istatistiklerde dibe çakıldı.
Giriş Tarihi: 04.03.2019 23:10 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 07:45
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