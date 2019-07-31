Galatasaray'da Falcao rüyası gerçek oldu! Kolombiyalı golcü Cimbom'u açıkladı

3 YIL İÇİN MAKSİMUM 21 MİLYON EURO

Ahmet Bulut ve Jorge Mendes'in Monaco Kulübü ile yapacağı görüşme tam anlamıyla bu transferin kaderini belirleyecek. Diğer taraftan Radamel Falcao'nun Galatasaray'a hangi şartlarda 'evet' dediği de netleşmeye başladı.