31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Falcao rüyası gerçek oldu! Kolombiyalı golcü Cimbom'u açıkladı
Galatasaray bir dünya yıldızında daha mutlu sona ulaştı! Sarı kırmızılı ekibin son haftalarda gündeminden düşmeyen Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, Türkiye'ye geliyor! Galatasaray'da Falcao transferi için geri sayım başladı. Sarı kırmızılı kulübün yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, prensip anlaşmasına varılan Kolombiyalı santrforun transferini bitirmek için Fransa'ya gitti. İşte Falcao'nun transferine dair son dakika bilgisi ve Kolombiyalı yıldızın Galatasaray yorumu...
Giriş Tarihi: 31.07.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 14:42
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