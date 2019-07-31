31 Temmuz 2019, Çarşamba

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Galatasaray'da Falcao rüyası gerçek oldu! Kolombiyalı golcü Cimbom'u açıkladı

Galatasaray bir dünya yıldızında daha mutlu sona ulaştı! Sarı kırmızılı ekibin son haftalarda gündeminden düşmeyen Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, Türkiye'ye geliyor! Galatasaray'da Falcao transferi için geri sayım başladı. Sarı kırmızılı kulübün yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, prensip anlaşmasına varılan Kolombiyalı santrforun transferini bitirmek için Fransa'ya gitti. İşte Falcao'nun transferine dair son dakika bilgisi ve Kolombiyalı yıldızın Galatasaray yorumu...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 14:42
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Galatasaray'da Falcao rüyası gerçek oldu! Kolombiyalı golcü Cimbom'u açıkladı

Falcao için artık nefesler tutuldu. Kolombiyalı yıldızın transferindeki ayrıntılar, kazanacağı para ve transfere dair her şey haberimizde...

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Galatasaray'da Falcao rüyası gerçek oldu! Kolombiyalı golcü Cimbom'u açıkladı

Falcao'nun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes ile bir araya gelecek olan Bulut, Monaco yöneticileri ile bonservis konusunu görüşecek.

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Galatasaray'da Falcao rüyası gerçek oldu! Kolombiyalı golcü Cimbom'u açıkladı

Monaco, 33 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

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Galatasaray'da Falcao rüyası gerçek oldu! Kolombiyalı golcü Cimbom'u açıkladı

Sarı kırmızılılar ise Falcao'nun yıllık ücretinin yüksek olması ve UEFA'nın Finansal Fair Play kriterlerini dikkate alarak, yıldız futbolcuyu 'sıfır' bonservis bedeliyle transfer etmeyi planlıyor.

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Galatasaray'da Falcao rüyası gerçek oldu! Kolombiyalı golcü Cimbom'u açıkladı

3 YIL İÇİN MAKSİMUM 21 MİLYON EURO

Ahmet Bulut ve Jorge Mendes'in Monaco Kulübü ile yapacağı görüşme tam anlamıyla bu transferin kaderini belirleyecek. Diğer taraftan Radamel Falcao'nun Galatasaray'a hangi şartlarda 'evet' dediği de netleşmeye başladı.

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