31 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Emre Mor'un krampon kutularını çöpe attılar!

Galatasaray'ın transfer gündemini şu sıralar meşgul eden ve sarı kırmızılı ekibin satın alma opsiyonlu kiralık transferi gündemde olan Emre Mor'un transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı! İspanyol basını paylaştığı fotoğraflarla oyuncunun transferinin açıklanmasının an meselesi olduğunu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 31.07.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 14:10
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Emre Mor'un krampon kutularını çöpe attılar!

Galatasaraylı taraftarların transferinin açıklanmasını merakla beklediği Emre Mor'da flaş bir gelişme yaşandı.

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Emre Mor'un krampon kutularını çöpe attılar!

Milli futbolcu dün sabah kulüp tesislerine giderek takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.

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Emre Mor'un krampon kutularını çöpe attılar!

Bugün İspanyol basınından El Desmarque'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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Emre Mor'un krampon kutularını çöpe attılar!

Sitenin yayınladığı fotoğraflarda kulüp tesislerinde milli futbolcunun krampon kutuları olmak üzere kullanmadığı bazı eşyalarının çöpe atıldığı görüldü.

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Emre Mor'un krampon kutularını çöpe attılar!

Bu olay genç yıldızın Galatasaray'a transferinin yakın zamanda açıklanacağı izlenimini verdi.

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