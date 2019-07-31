Emre Mor'un krampon kutularını çöpe attılar!

Galatasaray'ın transfer gündemini şu sıralar meşgul eden ve sarı kırmızılı ekibin satın alma opsiyonlu kiralık transferi gündemde olan Emre Mor'un transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı! İspanyol basını paylaştığı fotoğraflarla oyuncunun transferinin açıklanmasının an meselesi olduğunu gözler önüne serdi.