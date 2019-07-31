Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!

Dün oynanan Audi Cup karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 6-1'lik farklı skorla mağlup eden Bayern Münih, resmi internet sitesinden yayınladığı maç haberine "Bayern Münih, boynu bükük Fenerbahçe'yi hezimete uğrattı" başlığını attı.

Fenerbahçe, dün Allianz Arena'da oynanan Audi Cup maçında Bayern Münih'le karşı karşıya geldi. Mücadeleye baştan sona ağırlığını koyan Alman ekibi karşılaşmadan da 6-1'lik farkl ıbir skorla ayrılmayı başardı.

Maçta Bavyera temsilcisinin gollerini Sanches, Goretzka, Müller ve Coman kaydederken Fenerbahçe'nin tek golü Alman yıldız Max Kruse'den geldi.

Almanlar, Fenerbahçe karşısında alınan bu rahat galibiyeti resmi internet sitesinden "Hırçın Kırmızılar, boynu bükük Fenerbahçe'yi hezimete uğrattı" başlığıyla paylaştı.

Yazının içeriğinde ise Fenerbahçeli oyuncuların maçta dakikalar ilerledikçe takım olarak dağınık bir görüntü sergiledikleri ve Bayern Münih'e karşı koymakta zorlandıkları belirtildi.

Maç yazısında en çok dikkat çeken tasvir ise karşılaşma sonuyla ilgiliydi. FCBayern.com'daki yazıda "Karşılaşmada son 30 dakika sakin geçerken maçın hakemi Felix Brych'in son düdüğü Fenerbahçe'yi ızdırabından kurtardı" ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.



