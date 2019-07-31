Galatasaray'da Falcao'dan sonra bir bomba daha! İşte yapılan teklif

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda gözler Radamel Falcao transferine çevrildi. Kolombiyalı yıldızı birkaç gün içerisinde İstanbul'a getirmeyi planlayan Cimbom, orta saha transferinde de mutlu sona yakın. Michael Seri'nin yanına bir takviye yapmayı daha planlayan Galatasaray, Milan'ın yıldızına dudak uçuklatan bir teklif yaptı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 21:17 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 21:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





