31 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Falcao'dan sonra bir bomba daha! İşte yapılan teklif

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda gözler Radamel Falcao transferine çevrildi. Kolombiyalı yıldızı birkaç gün içerisinde İstanbul'a getirmeyi planlayan Cimbom, orta saha transferinde de mutlu sona yakın. Michael Seri'nin yanına bir takviye yapmayı daha planlayan Galatasaray, Milan'ın yıldızına dudak uçuklatan bir teklif yaptı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 21:17 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 21:18
  • 1
  • 14
Galatasaray'da Falcao'dan sonra bir bomba daha! İşte yapılan teklif

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

  • 2
  • 14
Galatasaray'da Falcao'dan sonra bir bomba daha! İşte yapılan teklif

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar birçok yıldız isim ile temas halinde.

  • 3
  • 14
Galatasaray'da Falcao'dan sonra bir bomba daha! İşte yapılan teklif

Görüştüğü isimlerde sona gelen Galatasaray yönetimi yıldız futbolculara bir bir imza attıracak.

  • 4
  • 14
Galatasaray'da Falcao'dan sonra bir bomba daha! İşte yapılan teklif

Fernando'yu Sevilla'ya satan sarı-kırmızılılar Brezilyalı futbolcunun yerini Michael Seri ile doldurmuştu.

  • 5
  • 14
Galatasaray'da Falcao'dan sonra bir bomba daha! İşte yapılan teklif

Kolombiyalı süper star Radamel Falcao'yu kadrosuna katarak transferde sükse yapmayı planlayan Aslan'ın diğer hedefi İtalya'dan.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör