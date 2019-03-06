06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı! O yıldız satış listesinde...

Ara transfer döneminin son günlerinde kadroya peş peşe takviye yapan Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı. Kapıda bekleyen tehlike için sarı kırmızılı yönetim yol haritasını belirledi. Terim'in raporu doğrultusunda sezon sonu önemli bir yıldızından vazgeçecek.

Giriş Tarihi: 06.03.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 11:47
  • 1
  • 20
Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı! O yıldız satış listesinde...

Süper Lig'in devre arasında birçok futbolcu ile yollarını ayıran sarı kırmızlı yönetim, Terim'in raporu doğrultusunda giden futbolcuların yerine önemli takviyeler yaptı.

  • 2
  • 20
Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı! O yıldız satış listesinde...

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği satılan futbolculardan elde edilen gelir kadar transfere izni olan Galatasaray'ın bu sınırı açtığı belirlendi. Sarı kırmızılı ekipte devre arasında takımdan gönderilen isimler şöyle;

  • 3
  • 20
Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı! O yıldız satış listesinde...

Garry Rodrigues

DIAGNE'DEN ÖZ ELEŞTİRİ VE MESAJ I TIKLAYIN

  • 4
  • 20
Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı! O yıldız satış listesinde...

Ozan Kabak

  • 5
  • 20
Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı! O yıldız satış listesinde...

Maicon

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör