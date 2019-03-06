06 Mart 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı! O yıldız satış listesinde...
Ara transfer döneminin son günlerinde kadroya peş peşe takviye yapan Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı. Kapıda bekleyen tehlike için sarı kırmızılı yönetim yol haritasını belirledi. Terim'in raporu doğrultusunda sezon sonu önemli bir yıldızından vazgeçecek.
Giriş Tarihi: 06.03.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 11:47
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