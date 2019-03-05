06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Onur Kıvrak ve Moha harekatı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları erken başladı. Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun yerine Moha'yı düşünüyor.

Giriş Tarihi: 05.03.2019 23:44 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 07:58
  • 1
  • 17
Galatasaray'da Onur Kıvrak ve Moha harekatı!

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Henry Onyekuru'nun yerine oyuncu arayışlarına devam eden Fatih Terim'in gözdesi Kasımpaşa'dan Trezeguet…

  • 2
  • 17
Galatasaray'da Onur Kıvrak ve Moha harekatı!

Fakat tecrübeli teknik adamın direktifleriyle scout ekibi alternatif arayışlarını da sürdürüyor.

  • 3
  • 17
Galatasaray'da Onur Kıvrak ve Moha harekatı!

Yapılan araştırmalarda Slovan Bratislava'dan Moha'nın öne çıktığı ifade edildi.

  • 4
  • 17
Galatasaray'da Onur Kıvrak ve Moha harekatı!

Terim ismi gündeme gelen 25 yaşındaki futbolcuyu yakından izliyor.

FRANCK RIBERY GALATASARAY'A MESAJ GÖNDERDİ | TIKLAYIN

  • 5
  • 17
Galatasaray'da Onur Kıvrak ve Moha harekatı!

Fas asıllı İspanyol oyuncu, Slovak ligi takımlarından Slovan'da üst düzey bir performans ortaya koydu

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör