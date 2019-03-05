06 Mart 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Onur Kıvrak ve Moha harekatı!
Galatasaray'da transfer çalışmaları erken başladı. Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun yerine Moha'yı düşünüyor.
Giriş Tarihi: 05.03.2019 23:44 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 07:58
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