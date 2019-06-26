26 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray'a transferde büyük şok! Son çare...
Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. Fatih Terim'in "Bize çok şey katar" diyerek yönetime verdiği isim için girişimlere başlanmıştı. Sarı-kırmızılıların bu transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 26.06.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 11:04
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