Galatasaray'a transferde büyük şok! Son çare...

Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. Fatih Terim'in "Bize çok şey katar" diyerek yönetime verdiği isim için girişimlere başlanmıştı. Sarı-kırmızılıların bu transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.06.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 11:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





