26 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Diagne transferinde şok! 'Yolsuzluk'

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde de hareketli günler geçiriyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Yusuf Erdoğan ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar, Şener ve Yusuf'a formayı giydirmişti. UEFA ile yaptığı anlaşmada 'sattığın kadar al' maddesi olan Galatasaray, Diagne'nin satışını bekliyordu. Sarı-Kırmızılılar bu transferde büyük bir şok yaşadı...

Giriş Tarihi: 26.06.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 11:15
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Galatasaray'a Diagne transferinde şok! 'Yolsuzluk'

Galatasaray'ın transfer yapabilmek için elden çıkarmaya çalıştığı ve Suudi Arabistan'dan talipleri bulunan Mbaye Diagne'nin kısa süre içerisinde tamamlanması umulan transfer süreci 'yolsuzluk' engeline takıldı.

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Galatasaray'a Diagne transferinde şok! 'Yolsuzluk'

Al Nassr'ın renklerine bağlamak istediği, Al Shabab'ın da imza için istekli olduğu Senegalli forvetin transferinde süreç durdu.

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Galatasaray'a Diagne transferinde şok! 'Yolsuzluk'

Bunun nedeni, Suudi Arabistan'da futbol kulüplerinde yaşanan yolsuzluk ve devletin bu duruma el koyması...

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Galatasaray'a Diagne transferinde şok! 'Yolsuzluk'

PLANLAR BOZULDU
Son olarak Suudi Arabistan'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Al Nassr'ın ciddi şekilde ilgilendiği Diagne transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'a Diagne transferinde şok! 'Yolsuzluk'

Suudi Arabistan'da hükümetin, futbol kulüplerinde yaşanan yolsuzluk üzerine harekete geçtiği ve yönetimlerin değiştirilmesi talimatının verdiği öğrenildi.

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