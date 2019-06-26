26 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray'a Diagne transferinde şok! 'Yolsuzluk'
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde de hareketli günler geçiriyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Yusuf Erdoğan ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar, Şener ve Yusuf'a formayı giydirmişti. UEFA ile yaptığı anlaşmada 'sattığın kadar al' maddesi olan Galatasaray, Diagne'nin satışını bekliyordu. Sarı-Kırmızılılar bu transferde büyük bir şok yaşadı...
Giriş Tarihi: 26.06.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 11:15
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