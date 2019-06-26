26 Haziran 2019, Çarşamba

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Yusuf Erdoğan Fatih Terim'i kızdırdı

Galatasaray'ın transferi için Bursaspor'la görüşmelerini sürdürdüğü Yusuf Erdoğan'ın çektirdiği Galatasaray formalı fotoğraf sarı kırmızılı kulüpten tepki topladı.
26.06.2019

İskenderun'da askerlik görevini sürdürürken çıktığı çarşı izninde bir GS Store'a girerek yeni formayla poz vermesi sonrası sarı kırmızılı kulübün tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'i kızdırdığı ve Terim'in transfer süreci devam ederken böyle bir davranışın süreci olumsuz etkileyeceğini düşündüğü için tepki gösterdiği öğrenildi. Galatasaray'da konuyla ilgili gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

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