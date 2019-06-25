25 Haziran 2019, Salı
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Galatasaray'ın istediği Chicharito ayrılığı açıkladı
Gelecek sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek için yoğun uğraş sarf ediyor. Sarı-kırmızılı takım bu doğrultuda listesine aldığı Meksikalı golcü Javier Hernandez'in transferi için çalışmalarını sürdürürken, yıldız futbolcudan da durumuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. (A Spor / Dış Haberler)
Giriş Tarihi: 25.06.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 11:13
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