25 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın istediği Chicharito ayrılığı açıkladı

Gelecek sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek için yoğun uğraş sarf ediyor. Sarı-kırmızılı takım bu doğrultuda listesine aldığı Meksikalı golcü Javier Hernandez'in transferi için çalışmalarını sürdürürken, yıldız futbolcudan da durumuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. (A Spor / Dış Haberler)

Giriş Tarihi: 25.06.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 11:13
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Galatasaray'ın istediği Chicharito ayrılığı açıkladı

Gelecek sezon hem Spor Toto Süper Lig'ide hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurarak mücadele etmek isteyen Galatasaray'da gündemin ilk maddesi golcü transferi.

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Galatasaray'ın istediği Chicharito ayrılığı açıkladı

Mbaye Diagne'nin Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'a 15 milyon euro'ya transferi için son prüzler giderilmeye çalışılıyor.

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Galatasaray'ın istediği Chicharito ayrılığı açıkladı

Diğer taraftan, Galatasaray, Diagne'nin yerine yıldız bir golcü getirebilmek için çalışmalarını da tam gaz sürdürüyor.

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Galatasaray'ın istediği Chicharito ayrılığı açıkladı

Bir taraftan Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriç için şartları zorlayan sarı kırmızılı ekibin diğer hedefi Javier Hernandez için de transfer görüşmelerini sürdürdüğü biliniyor.

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Galatasaray'ın istediği Chicharito ayrılığı açıkladı

Öte yandan, West Ham United'ın Meksikalı golcüsü Javier Hernandez de geleceğine ilişkin dün çok net açıklamalar yaptı.

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