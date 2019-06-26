26 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Ada'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki isim

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha arayışlarını hızlandıran Sarı-Kırmızılılarda İdari Direktör Şükrü Hanedar, 29 yaşındaki yıldızın transferini bitirmek için İngiltere'ye çıkarma yapma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 26.06.2019 01:37 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 07:59
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Galatasaray'dan Ada'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki isim

Şampiyon Galatasaray, Sevilla'nın Ever Banega konusunda sorun çıkarması üzerine Manchester City'de fazla şans bulamayan Fabian Delph için somut adım atma kararı aldı.

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Galatasaray'dan Ada'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki isim

Geçen sezon İngiliz ekibinde fazla şans bulamayan 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yönetici Şükrü Hanedar, İngiltere'ye gidiyor.

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Galatasaray'dan Ada'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki isim

Yıldız oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda yer alabilmek için daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor ve bu nedenle Cimbom'a çok sıcak bakıyor.

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Galatasaray'dan Ada'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki isim

Teknik direktör Fatih Terim, futbolcunun uluslararası tecrübesinin çok yüksek olmasının Şampiyonlar Ligi'nde takıma katkısını artıracağına inanıyor.

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Galatasaray'dan Ada'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki isim

Oyunun iki yönünü de oynama yeteneği olan İngiliz yıldız, savunmadaki agresifliğiyle de hatlar arasındaki bağlantının önemli bir aktörü olarak ön plana çıkıyor.

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