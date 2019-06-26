26 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan Ada'ya transfer çıkarması! İşte hedefteki isim
Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha arayışlarını hızlandıran Sarı-Kırmızılılarda İdari Direktör Şükrü Hanedar, 29 yaşındaki yıldızın transferini bitirmek için İngiltere'ye çıkarma yapma kararı aldı.
Giriş Tarihi: 26.06.2019 01:37 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 07:59
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