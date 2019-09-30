Galatasaray maçı öncesi Tuchel'den flaş açıklamalar!

"Mbappe ile konuştuk, bir yol haritası çizdik. Ama bunu basına anlatamam. Son vuruşlarda kafasının rahat olması, güvenini geri kazanması gerekiyor. Bunun için de gol atması lazım." şeklinde konuştu.

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