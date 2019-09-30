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Galatasaray maçı öncesi Tuchel'den flaş açıklamalar!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, yarın saat 22.00'da Fransız devi Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Paris Saint Germain teknik patronu Thomas Tuchel, Brezilyalı savunmacı Thiago Silva ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
Giriş Tarihi: 30.09.2019 19:35 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 19:36
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