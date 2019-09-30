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Tuchel: Herkes bana Galatasaray atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel, “Farklı bir çalışma gerçekleştirmedik. Herkes bana Galatasaray stadının ve atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Böyle bir atmosferde büyük bir takıma karşı kalitemizi kanıtlamak istiyoruz” dedi.
30.09.2019

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Paris Saint-Germain'de teknik direktör düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yarın ki karşılaşmanın Real Madrid maçına göre daha zor geçeceğini ifade eden Tuchel, "Her maç farklı. Bu maç daha zor olacak. Real Madrid maçında iyi oynadık. 3-0 kazandık ve geride kaldı. Yarın daha zor şartlarda ve deplasmanda oynayacağız. Her şey yeniden başlayacak. Real Madrid maçındaki gibi bu maç da büyük bir fırsat. Üç tane iyi maç çıkardık. Takımın aynı doğrultuda oynaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"MBAPPE'NİN GÜVENİNİ TEKRAR KAZANMASI GEREKİYOR"

Takımın önemli oyuncularından Kylian Mbappe ile ilgili gelen soruya ise Tuchel, "Aramızda konuştuk, yol haritası çizdik. Önünde daha zaman var. Son vuruşlarda kafasının rahat olması gerekiyor. Taktiksel olarak her maça göre farklı değerlendiriyoruz. Farklı bölgelerde oynayabiliyor. Güvenini tekrar kazanması gerekiyor ve bunu da gol atarak başarabilir. Mental olarak da zamanla daha iyi konuma gelecek" ifadelerini kullandı.

"BU MAÇTA 9 NUMARA ARAYIŞINDAYIZ"

Edinson Cavani'nin yokluğu ve Mauro Icardi'nin tam olarak hazır olmadığına vurgu yaparak yarın ki maç için forvet bölgesinde arayışlar içerisinde olduklarını söyleyen Thomas Tuchel, "Mauro İcardi 1-2 ay oynamadı. Geçen hafta 10 dakika denendi. Bugünkü antrenmanda hazır olma durumuna bakacağız. Takıma geri dönmesi kolay değil. Bugünkü antrenman belirleyici olacak. Rakibe göre değerlendirerek farklı bir plan yapmaya çalışıyoruz. Bu maçta da 9 numara arayışındayız, bugünkü idman belirleyici olacak. Şimdiye kadar Real Madrid maçında da Bordeaux maçında da çözüm bulduk. Galatasaray maçında da çözüm bulacağız. Belki üç belki 2 forvet ile oynayacağız. Yarın sabah bir karar verip kadroyu belirleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"FALCAO'YA KARŞI ÖZEL BİR ÖNLEM ALMAYACAĞIZ"

Galatasaray'ın kadrosunda çok kaliteli oyuncular olduğuna dikkat çeken Tuchel, "Sadece Falcao yok. Çok kaliteli oyuncular var, Babel'i de sayabilirim. Böyle bir 9 numaraya karşı oynamak zordur, ona karşı özel bir önlem almayacağız. Takım zaten onu yakından tanıyor" dedi.

Öte yandan Tuchel, kadroda yer almayan Uruguaylı oyuncu Edinson Cavani hakkında ise "Cavani'nin ağrısı yok. Topa vuruşlarda rahat değil, bir süre daha sabretmek gerekir" diye konuştu.

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