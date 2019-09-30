30 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fransızlar kışkırtma peşinde! 18 yıl öncesini hatırlattılar

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, yarın sahasında Fransız devi Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Türk spor medyası bu maça yoğunlaşırken, Fransız medyası ise kışkırtma peşinde. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 21:10 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 21:12
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Fransızlar kışkırtma peşinde! 18 yıl öncesini hatırlattılar

Galatasaray yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. PSG'yi sahasında ağırlayacak olan temsilcimiz için tek hedef 3 puan.

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Fransızlar kışkırtma peşinde! 18 yıl öncesini hatırlattılar

İlk maçında Real Madrid'i evinde 3-0 mağlup eden PSG ise deplasmanda galip gelerek üst tura çıkma yolunda avantaj peşinde.

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Fransızlar kışkırtma peşinde! 18 yıl öncesini hatırlattılar

Yarın saat 22.00'de oynanacak mücadele öncesi Fransız ekibi gün içinde İstanbul'a geldi ve maç öncesi antrenmanını Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

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Fransızlar kışkırtma peşinde! 18 yıl öncesini hatırlattılar

Mücadeleyi izlemek için 800 kadar Fransız taraftarı kafile olarak Türkiye'ye gelirken 250-300 kadar Fransızın da bireysel olarak bilet aldıkları öğrenildi.

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Fransızlar kışkırtma peşinde! 18 yıl öncesini hatırlattılar

Güvenlik önlemleri gereği stada metro ile gitmeyecek olan Fransız taraftarlar polis eşliğinde tribündeki yerlerini alacaklar.

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