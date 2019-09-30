30 Eylül 2019, Pazartesi
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Fransızlar kışkırtma peşinde! 18 yıl öncesini hatırlattılar
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, yarın sahasında Fransız devi Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Türk spor medyası bu maça yoğunlaşırken, Fransız medyası ise kışkırtma peşinde. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.09.2019 21:10 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 21:12
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