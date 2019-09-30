30 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den futbolculara uyarı

Fenerbahçe karşılaşmasının ardından soyunma odasına inen Fatih Terim, futbolcularını Şampiyonlar Ligi maçına motive etmeye çalıştı, "Böyle bir karşılaşmada, böyle bir arenada kimsenin hata yapma lüksü yok. Kusursuz bir oyun sergilememiz gerekiyor" dedi

Giriş Tarihi: 30.09.2019 19:03 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 19:09
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Fatih Terim'den futbolculara uyarı

Cezasını Fenerbahçe derbisiyle tamamlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından soyunma odasına indi, hemen Paris Saint Germain maçı için kolları sıvadı.

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Fatih Terim'den futbolculara uyarı

Derbide yapılan bazı yanlışları sıcağı sıcağına oyuncularına aktaran Terim'in, "Bu atmosferde kazanmamız gerekirdi.

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Fatih Terim'den futbolculara uyarı

Ancak böyle maçlar oynayacağız. Lig uzun bir maraton. Bu kayıpların telafisi için zamanımız var.

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Fatih Terim'den futbolculara uyarı

Şimdi bu maç burada kalsın. Sadece Paris Saint Germain ile oynayacağımız maça odaklanın.

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Fatih Terim'den futbolculara uyarı

Önümüzde fazla zaman yok ve asıl Şampiyonlar Ligi'nde yaşayabileceğimiz kötü bir sonuç bizi olumsuz etkiler.

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