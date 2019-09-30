30 Eylül 2019, Pazartesi
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Fatih Terim'den futbolculara uyarı
Fenerbahçe karşılaşmasının ardından soyunma odasına inen Fatih Terim, futbolcularını Şampiyonlar Ligi maçına motive etmeye çalıştı, "Böyle bir karşılaşmada, böyle bir arenada kimsenin hata yapma lüksü yok. Kusursuz bir oyun sergilememiz gerekiyor" dedi
Giriş Tarihi: 30.09.2019 19:03 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 19:09
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