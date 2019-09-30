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Thiago Silva: Galatasaray'ın hikayesini ve efsanesini biliyoruz

​Paris Saint-Germain'in takım kaptanı Thiago Silva “Galatasaray’ın hikayesini ve efsanesini biliyoruz. Stadın ambiyansı konusunda bilgimiz var. Bu etmenleri iyi maç çıkarmak için unutmak gerekiyor. Galatasaray aynı atmosferi bizim stadımızda yaşayacak” dedi.
30.09.2019

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Paris Saint-Germain'de takım kaptanı Thiago Silva düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımdaki sakat oyuncuların çokluğundan dolayı zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen Silva, "Herkes için zor bir dönem. Bu futbolun bir parçası ama fazla ama az. Herkesin sorumluluk alması ve çözüm bulunması gerekiyor. Bütün takım olarak kendimizi ispatlamamız gerekiyor. Takım olarak bize bu konuda görev düşüyor" şeklinde konuştu.

"SEZON SONUNDA DAHA İYİ BİR NOKTADA OLDUĞUMUZU GÖRECEKSİNİZ"

Sezon bittiğinde geçen yıla göre daha iyi bir noktada olacaklarını vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Geçen seneye göre karşılaştırması daha zor. Güçlü bir ekibimiz var. Mental olarak iyi bir yapıyla geldiler. Geçen 2 ayda bir çok zorlukla karşılaştık. Kalitemizi biliyoruz, sezon sonunda daha iyi bir noktada olduğumuzu görürsünüz" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIM OLARAK İYİ OYNAMAMIZ"

Her maçta takım olarak iyi performans göstermeleri gerektiğini söyleyen 35 yaşındaki oyuncu, "İki farklı kulvar Motivasyon aynı, farklı düşünebilirsiniz. Reims maçında kaybettik, kabullenmesi zordu. Oynamayan bir çok oyuncumuz var. Bordeaux maçında gücümüzü gösterdik. Neymar ve Mbappe'den herkes gol atmasını bekliyor ama önemli olan takım olarak iyi oynamamız ve bu şekilde kazanmamız" açıklamasında bulundu.

"SÖZLEŞME DURUMU SEZON SONUNDA BELLİ OLACAK"

Haziran 2020'de bitecek olan sözleşmesi üzerine gelen soruya ise Thiago Silva, "Performansım seyirciden seyirciye değişir. Geçen seneye de iyi başlamıştım. Kendimi rahat hissediyorum. Elimden geleni vermeye çalışıyorum. Sözleşme konusunda sezon sonunda her şeye karar verilir" dedi.

"KIMPEMBE VE CAVANI ZOR BİR DÖNEM GEÇİRDİLER"

Takımda sakatlık yaşayan oyunculardan Presnel Kimpembe ve Edinson Cavani hakkında da konuşan Silva, şunları söyledi: "Edinson Cavani zor bir sakatlık yaşadı. Çok çalışıyor, aramıza geri dönebilmek için. Eksikliğini hissediyoruz. Bir an önce geri dönebilmesini umut ediyoruz. Kimpembe de uzun bir sakatlık dönemi geçirdi. Onun kalitesine güveniyorum. Mental ve fizik olarak güçlü bir oyuncu. Kararı teknik direktörümüz verecektir. Her oyuncu öyle bir oyuncu ile oynamak ister."

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