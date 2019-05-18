Fransız basını transferi duyurdu! Ribery ve Galatasaray...

Kararın ardından açıklamada bulunan Ribery ise şunları söyledi: "Bavyera'ya katıldığımda bir rüya gerçekleşti. Veda kolay olmayacak, ama biz birlikte asla unutulmayacak başarılar elde ettik. Futbol oynamaya devam etmek istiyorum ama şu an yüzde yüz durumda değilim." demişti.