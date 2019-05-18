18 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fransız basını transferi duyurdu! Ribery ve Galatasaray...

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'i de kazanarak çifte şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan ve adı sarı-kırmızılılarla anılan Franck Ribery ile ilgili Fransa basınından sürpriz bir iddia geldi.

Giriş Tarihi: 18.05.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 16:57
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Fransız basını transferi duyurdu! Ribery ve Galatasaray...

Geçtiğimiz günlerde Alman kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Ribery'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

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Fransız basını transferi duyurdu! Ribery ve Galatasaray...

Kararın ardından açıklamada bulunan Ribery ise şunları söyledi: "Bavyera'ya katıldığımda bir rüya gerçekleşti. Veda kolay olmayacak, ama biz birlikte asla unutulmayacak başarılar elde ettik. Futbol oynamaya devam etmek istiyorum ama şu an yüzde yüz durumda değilim." demişti.

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Fransız basını transferi duyurdu! Ribery ve Galatasaray...

Bu gelişmelerin ardından Fransa'dan flaş bir haber geldi... İşte detaylar...

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Fransız basını transferi duyurdu! Ribery ve Galatasaray...

Liglerin bitme arefesinde transfer sezonu da yaklaşıyor. France Football'un haberine göre; 36 yaşındaki futbolcunun önünde 5 seçenek var...

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Fransız basını transferi duyurdu! Ribery ve Galatasaray...

MARSİLYA
Ribery ile şampiyonluk parolasıyla sezona girmek Marsilya'nın hayali. Payet ve Mandanda'nın ardından Marsilya'nın eski oyuncusuna yönelebileceği konuşuluyor.

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