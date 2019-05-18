18 Mayıs 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fransız basını transferi duyurdu! Ribery ve Galatasaray...
Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'i de kazanarak çifte şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan ve adı sarı-kırmızılılarla anılan Franck Ribery ile ilgili Fransa basınından sürpriz bir iddia geldi.
Giriş Tarihi: 18.05.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 16:57
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı