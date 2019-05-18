Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren, pazar günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçından da galip ayrılması takdirde Spor Toto Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, transferde de hareketli günler geçiyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan ancak sarı-kırmızılıların anlaşma sağladığı yıldız futbolcu İstanbul'a geldi.

Giriş Tarihi: 18.05.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 16:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





