18 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren, pazar günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçından da galip ayrılması takdirde Spor Toto Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, transferde de hareketli günler geçiyor. Adı Fenerbahçe ile de anılan ancak sarı-kırmızılıların anlaşma sağladığı yıldız futbolcu İstanbul'a geldi.

Giriş Tarihi: 18.05.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 16:21
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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir'i mağlup ederek 22. şampiyonluğu ilan etmek isteyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları

Pazar günü oynanacak 'şampiyonluk karşılaşması'na odaklanan sarı-kırmızılılarda bir yandan yeni sezonun kadro planlaması için kollar sıvandı.

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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları

Transfer çalışmalarını hızlandıran yönetim, gelecek sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak istiyor.

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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları

Birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak olan Cimbom'un adı Franck Ribery, Arjen Robben, Valentine Ozornwafor, Fatih Öztürk, Ryan Babel ve Douglas gibi isimlerle anılıyor.

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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ancak takımının küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılma kararı alan Ryan Babel, Galatasaray için İstanbul'a geldi.

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