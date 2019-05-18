18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Galatasaray ilk transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli
Yeni sezonda yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Galatasaray'da takviye çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, scout ekibinin bir süredir izlediği ve teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği futbolcuyu kadrosuna kattı.
Giriş Tarihi: 18.05.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 14:01
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