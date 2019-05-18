18 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray ilk transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli

Yeni sezonda yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Galatasaray'da takviye çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, scout ekibinin bir süredir izlediği ve teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği futbolcuyu kadrosuna kattı.

Giriş Tarihi: 18.05.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 14:01
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Galatasaray ilk transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli

Türkiye Kupası'nı kazanan ve pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçından galibiyetle ayrılması takdirde 22. şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Galatasaray ilk transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik maçı kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim hedef büyüttü.

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Galatasaray ilk transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli

Şampiyonluğa ulaşılması halinde kasasını dolduracak olan sarı-kırmızılılar ekonomik yönden büyük bir rahatlama yaşayacak.

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Galatasaray ilk transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli

Transferde eli oldukça rahatlayacak olan sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki sezon Fatih Terim önderliğinde Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kuracak.

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Galatasaray ilk transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılıların adı Ryan Babel, Arjen Robben, Franck Ribery, Douglas, Gökhan Akkan ve Fatih Öztürk gibi isimlerle anılıyor.

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