Galatasaray ilk transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli

Yeni sezonda yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Galatasaray'da takviye çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, scout ekibinin bir süredir izlediği ve teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği futbolcuyu kadrosuna kattı.

Giriş Tarihi: 18.05.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 14:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





