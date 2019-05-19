19 Mayıs 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın şampiyonluk taktikleri!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçta Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. 66 puanda bulunan her iki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılması takdirde 2018/2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. Galatasaray 22. şampiyonluğunu, Başakşehir ise tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etme peşinde. Kritik karşılaşma öncesi teknik direktörler Fatih Terim ve Abdullah Avcı, şampiyonluk maçında sahaya nasıl bir taktikle çıkacaklarını belirlediler.

Giriş Tarihi: 19.05.2019 13:20 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 13:20
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İşte Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın şampiyonluk taktikleri!

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

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İşte Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın şampiyonluk taktikleri!

Kazanan takımın şampiyon olacağı maç öncesi her iki takımın teknik direktörü de taktiğini belirledi.

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İşte Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın şampiyonluk taktikleri!

TERİM İŞİ İLK DAKİKALARDA BİTİRMEK İSTİYOR
Bu sezon geriye düştüğü maçların sadece birini kazanabilen Başakşehir'in bu zaafı, teknik direktör Fatih Terim'in iştahını kabartıyor.

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İşte Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın şampiyonluk taktikleri!

Taraftarının desteğini arkasına alacak olan sarı-kırmızılılar, ilk 15 dakikada öne geçerek rakibinin gardını düşürmeyi hedefliyor.

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İşte Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın şampiyonluk taktikleri!

VISCA VE ROBINHO'YA DİKKAT

Öte yandan tecrübeli teknik adamın özel önlem alacağı iki futbolcu var.

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