İşte Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın şampiyonluk taktikleri!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçta Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. 66 puanda bulunan her iki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılması takdirde 2018/2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. Galatasaray 22. şampiyonluğunu, Başakşehir ise tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etme peşinde. Kritik karşılaşma öncesi teknik direktörler Fatih Terim ve Abdullah Avcı, şampiyonluk maçında sahaya nasıl bir taktikle çıkacaklarını belirlediler.