04 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim o yıldız ismin üstünü çizdi

Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında BB Erzurumspor deplasmanından beraberlikle dönen Galatasaray kaybedilen 2 puanla birlikte lider Medipol Başakşehir'in de 8 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim oynanan futboldan son derece şikayetçi. Buna göre son haftalardaki formsuzluğu artan futbolcuya daha fazla sabır gösterilmeyecek.

Giriş Tarihi: 04.03.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 12:28
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Fatih Terim o yıldız ismin üstünü çizdi

Galatasaray'da BB.Erzurum maçının yankıları devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında BB.Erzurumspor ile berabere kalarak lider Medipol Başakşehir ile olan puan parkı 8'e çıkan sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yolunda hasar almıştı. Fatih Terim, bu kayıptan sonra 8 de olsa 18 de olsa puan farkı kapanır açıklamasını yapmıştı.

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Fatih Terim o yıldız ismin üstünü çizdi

Her ne kadar şampiyonluk iddiasını tamamen kaybetmese bile Erzurumspor karşısında oynanan futbol Terim'i endişeye soktu. ''Bugün burada kazansak dahi ben takımın bugünkü oyununu beğenmedim'' diyen deneyimli teknik adam, takımdaki bazı taşları yerinden değiştirmek istiyor.

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Fatih Terim o yıldız ismin üstünü çizdi

Feghouli ve Belhanda'nın artan performansından çok memnun kalan Terim, kanat organizasyonlarının yeterli verimi alamamasından şikayetçi.

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Fatih Terim o yıldız ismin üstünü çizdi

10 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Mbaye Diagne'yi Kasımpaşa'dan kadrosuna katan Galatasaray'da Diagne'nin hava hakimiyetinden gerekli verimi alamadığı görüşüne varan başarılı hoca, yıldız ismin üzerini çizdi.

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Fatih Terim o yıldız ismin üstünü çizdi

TERİM KARARINI VERDİ
Deneyimli teknik adam, Galatasaray'a sezon başı Everton'dan kiralık olarak transfer edilen Henry Onyekuru'nun bonservisini almayı düşünmüyor. Galatasaray'a geldiği ilk günlerde taraftarın sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru, son haftalardaki performansıyla gözden düştü. İlk zamanlarındaki istekli görüntüsünden uzak bir görüntü çizdi.

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