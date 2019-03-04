04 Mart 2019, Pazartesi
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Fatih Terim o yıldız ismin üstünü çizdi
Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında BB Erzurumspor deplasmanından beraberlikle dönen Galatasaray kaybedilen 2 puanla birlikte lider Medipol Başakşehir'in de 8 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim oynanan futboldan son derece şikayetçi. Buna göre son haftalardaki formsuzluğu artan futbolcuya daha fazla sabır gösterilmeyecek.
Giriş Tarihi: 04.03.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 12:28
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