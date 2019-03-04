Fatih Terim o yıldız ismin üstünü çizdi

Galatasaray'da BB.Erzurum maçının yankıları devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında BB.Erzurumspor ile berabere kalarak lider Medipol Başakşehir ile olan puan parkı 8'e çıkan sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yolunda hasar almıştı. Fatih Terim, bu kayıptan sonra 8 de olsa 18 de olsa puan farkı kapanır açıklamasını yapmıştı.



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