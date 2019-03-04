04 Mart 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Deniz Türüç, Galatasaray'a imza atabilir

Türüç, Aslan olabilir
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 Giriş Tarihi: 04.03.2019

Teknik direktör , ’ün sezon sonunda ’a imza atabileceğini duyurdu

ile geçtiğimiz günlerde adı anılan 'un yıldızı hakkında pekiştirici bir iddia daha atıldı. Antrenörlük kariyerine Galatasaray'da başlayan ve şu anda teknik direktörlük yapan , 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübe transfer olabileceğini söyledi. Özcan, 'a bu hafta gol atan Türüç için, "Çok iyi bir oyuncu ve çok ciddi şekilde Galatasaray'a sezon sonunda gideceği yönünde söylentiler var" dedi. Kayseri ile 2020'ye kadar kontratı olan Türüç bu sezon 3 gol attı.

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