04 Mart 2019, Pazartesi
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Spor yazarları BB Erzurumspor - Galatasaray maçını yazdı
Spor yazarları, Süper Lig'in 24. haftasında Erzurumspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek şampiyoluk yarışında yara alan Galatasaray'ın performansını değerlendirdi. Liderle arasındaki puan farkı 8'e çıkan Galatasaray'ın durumunu değerlendiren spor yazarlarının maç analizi şöyle...
Giriş Tarihi: 04.03.2019 09:17
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