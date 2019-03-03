03 Mart 2019, Pazar
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Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! "8 de kapanır 18 de kapanır"
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Her iki teknik heyetin maç sonu açıklamalarını sizin için derledik.
Giriş Tarihi: 03.03.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 23:16
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