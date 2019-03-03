03 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! "8 de kapanır 18 de kapanır"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Her iki teknik heyetin maç sonu açıklamalarını sizin için derledik.

Giriş Tarihi: 03.03.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 23:16
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Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! 8 de kapanır 18 de kapanır

MEHMET ÖZDİLEK'İN AÇIKLAMALARI

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise üç puanı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

MEHMET ÖZDİLEK: "3 PUANI KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

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Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! 8 de kapanır 18 de kapanır

Kazanabilecek kadar oynadıklarını vurgulayan Özdilek, konuşmasında şunları ifade etti:

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Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! 8 de kapanır 18 de kapanır

"Her iki takımın da üç puana ihtiyacı vardı. Oyun çok dengeli başladı."

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Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! 8 de kapanır 18 de kapanır

"Öne geçmek bizi moral açısından yukarı taşıdı. İlk devre oyunun büyük bölümünde üstün olan bizdik."

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Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! 8 de kapanır 18 de kapanır

"Rakibin pozisyonu yok, ilk devre sonunda soyunma odasına moralli girdik."

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