06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Bir sürpriz daha olur mu?

28. haftaya lider giren Başakşehir, Galatasaray mağlubiyeti ile sendelemiş ve ligi 3. sırada tamamlamıştı. Kupa da sarı-kırmızılı ekibin olmuştu. Terim, bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan liderin takılırsa yine krize gireceğini düşünüyor.

Giriş Tarihi: 06.03.2019 23:49 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 23:54
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Bir sürpriz daha olur mu?

Galatasaray'ın lige havlu atmaya niyeti yok. 8 puanlık farkın kapanması zor görünse de geçen sezon elde edilen şampiyonluk sarı-kırmızılı camianın umutlarını taze tutuyor.

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Bir sürpriz daha olur mu?

Başakşehir, 28. haftaya lider girse de Galatasaray yenilgisinin ardından sendelemiş ve sezon sonunda kendisini 3. sırada bulmuştu.

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Bir sürpriz daha olur mu?

Şampiyonluk kupası ise Fatih Terim önderliğinde hedefe kilitlenen Galatasaray'ın olmuştu. Cimbom bu sezon da sonuna kadar gitmenin planlarını yapıyor.

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Bir sürpriz daha olur mu?

33. HAFTADA DEVİR TESLİM

Kalemi kağıdı eline alan Terim, önümüzdeki 4 haftada Başakşehir'in mutlaka puan kaybedeceğine inanıyor. Özellikle de liderin, Fenerbahçe ile oynayacağı maça güveniyor.

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Bir sürpriz daha olur mu?

Bu maçta alınacak yenilginin kendileri açısından büyük fırsat doğuracağını düşünüyor. Ayrıca Kayseri, Konya ve Beşiktaş maçlarının en az ikisinde puan kaybı bekliyor.

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