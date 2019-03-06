Bir sürpriz daha olur mu?

28. haftaya lider giren Başakşehir, Galatasaray mağlubiyeti ile sendelemiş ve ligi 3. sırada tamamlamıştı. Kupa da sarı-kırmızılı ekibin olmuştu. Terim, bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan liderin takılırsa yine krize gireceğini düşünüyor.

Giriş Tarihi: 06.03.2019 23:49 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 23:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





