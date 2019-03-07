07 Mart 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Diagne'ye ne oldu?

Kasımpaşa'da leblebi gibi gol atan Senegalli yıldız golcü Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a transfer olduktan sonra yaşadığı suskunluk merak konusu oldu...

Giriş Tarihi: 07.03.2019 00:02 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 07:45
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Diagne'ye ne oldu?

Galatasaray'da herkesin cevap aradığı soru, "Diagne'ye ne oldu?" Portekiz'in küçük bir kasabasından İstanbul'a gelip takıma daha ilk maçtan alışan Marcao'nun aksine, İstanbul'daki evini bile taşımadan sadece kramponlarını alarak idman sahasını değiştiren Diagne'nin Terim'in dediği gibi 'uyum sürecinin' neden uzadığı akıllara takıldı.

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Diagne'ye ne oldu?

AVANTAJA ÇEVİREMEDİ

Aslında Diagne'nin Galatasaray'da başarılı olmasının önünü açacak önemli avantajları da var. Yıldız oyununun, henüz olumlu kullanamadığı o artılar ise şunlar:

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Diagne'ye ne oldu?

- Fatih Terim gibi İtalyanca biliyor, hocasıyla tercümansız da konuşabiliyor.

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Diagne'ye ne oldu?

- Diagne'nin ana dili Fransızcayı, Belhanda ve Feghouli dahil pek çok futbolcu biliyor.

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Diagne'ye ne oldu?

- Pek çok yabancıdan daha fazla Türkçe konuşabiliyor. Türk oyuncular da temas kurabilir.

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