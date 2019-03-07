Galatasaray'da herkesin cevap aradığı soru, "Diagne'ye ne oldu?" Portekiz'in küçük bir kasabasından İstanbul'a gelip takıma daha ilk maçtan alışan Marcao'nun aksine, İstanbul'daki evini bile taşımadan sadece kramponlarını alarak idman sahasını değiştiren Diagne'nin Terim'in dediği gibi 'uyum sürecinin' neden uzadığı akıllara takıldı.