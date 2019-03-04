04 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ujfalusi'den Arda Turan itirafı!

Galatasaray'da geçirdiği dönemde taraftarın en sevdiği isimlerden olan Tomas Ujfalusi, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 04.03.2019 22:08 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 22:10
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Ujfalusi'den Arda Turan itirafı!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Ujfalusi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ujfalusi'den Arda Turan itirafı!

Ujfalusi, Semih Kaya, Ozan Kabak ve Arda Turan ile ilgili konuştu. Çek yıldızın açıklamaları şu şekilde;

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Ujfalusi'den Arda Turan itirafı!

"Semih Kaya güçlü bir oyuncu, Sparta Prag'da İngilizce öğrendi. Eskisine göre iletişimiz daha iyi.

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Ujfalusi'den Arda Turan itirafı!

Güçlü bir oyuncu ama sürekli gelişmesi gerekiyor. Artık 28 yaşında, kalitesini göstermek zorunda."

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Ujfalusi'den Arda Turan itirafı!

"Arda Atletico'dan Barcelona'ya geçerek bence hata yaptı. Barcelona'da oynamak kolay değil.

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