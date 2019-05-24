24 Mayıs 2019, Cuma
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Radamel Falcao için Galatasaray açık opsiyon
Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Diagne'nin performansından memnun olmayan sarı kımızılı ekipte Falcao sesleri tekrardan yükselmeye başladı. Kolombiya basını, yıldız futbolcunun Valencia'yı bir opsiyon olarak gördüğünü ancak Türkiye penceresinin de açık olduğunu iddia etti.
Giriş Tarihi: 24.05.2019 19:17 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 19:42
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