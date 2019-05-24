24 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Radamel Falcao için Galatasaray açık opsiyon

Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Diagne'nin performansından memnun olmayan sarı kımızılı ekipte Falcao sesleri tekrardan yükselmeye başladı. Kolombiya basını, yıldız futbolcunun Valencia'yı bir opsiyon olarak gördüğünü ancak Türkiye penceresinin de açık olduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 24.05.2019 19:17 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 19:42
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Radamel Falcao için Galatasaray açık opsiyon

Monaco'ya "orta ölçekli" politikasından dolayı Fransa'dan ayrılmak isteyen Radamel Falca için birbirinden farklı iddialar gelmeye devam ediyor.

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Radamel Falcao için Galatasaray açık opsiyon

İspanya ve Fransa'nın önde gelen gazeteleri, Falcao'nun Monaco'dan ayrılarak İspanya'ya dönmek istediğini ifade ederken; dikkat çeken haberlerden biri de Kolombiya basınından geldi.

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Radamel Falcao için Galatasaray açık opsiyon

Falcao'nun yeniden Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğini duyuran Kolombiya basını, yıldız futbolcunun Valencia'yı bir opsiyon olarak gördüğünü ancak Türkiye penceresinin de açık olduğunu iddia etti.

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Radamel Falcao için Galatasaray açık opsiyon

"Falcao ait olduğu yere dönmek istiyor; Şampiyonlar Ligi" başlığı ile verilen haberde Valencia'nın yanı sıra Galatasaray'ın da Falcao için bir opsiyon olduğu ve ancak Kolombiyalı futbolcunun 7 milyon euroya dayanan yıllık maaşının her iki kulüp açısından da sorun olabileceği kaydedildi.

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Radamel Falcao için Galatasaray açık opsiyon

Hali hazırda dünyanın en fazla maaş alan futbolcularından biri olan ve Monaco ile sözleşmesi bir yıl daha bulunan Falcao da yaptığı açıklamada geleceğine dair belirsizlik yaşandığını ifade etti.

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