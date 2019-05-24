Radamel Falcao için Galatasaray açık opsiyon

"Falcao ait olduğu yere dönmek istiyor; Şampiyonlar Ligi" başlığı ile verilen haberde Valencia'nın yanı sıra Galatasaray'ın da Falcao için bir opsiyon olduğu ve ancak Kolombiyalı futbolcunun 7 milyon euroya dayanan yıllık maaşının her iki kulüp açısından da sorun olabileceği kaydedildi.



