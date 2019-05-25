25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Fatih Terim'in gözdesi için kiralama teklifi!
Spor Toto Süper Lig'de 8 puan geriden gelip şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da Belhanda ve Ndiaye'nin takımdan ayrılma ihtimalinin artması üzerine Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği yıldız '10' numara için kiralama teklifi yapılacak.
Giriş Tarihi: 25.05.2019 01:19 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 07:03
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