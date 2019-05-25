25 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'in gözdesi için kiralama teklifi!

Spor Toto Süper Lig'de 8 puan geriden gelip şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da Belhanda ve Ndiaye'nin takımdan ayrılma ihtimalinin artması üzerine Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği yıldız '10' numara için kiralama teklifi yapılacak.

Giriş Tarihi: 25.05.2019 01:19 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 07:03
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Fatih Terim'in gözdesi için kiralama teklifi!

Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda.

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Fatih Terim'in gözdesi için kiralama teklifi!

Yeni sezona Şampiyonlar Ligi gruplarında merhaba diyecek olan Aslan'da hararetli bir transfer operasyonu gerçekleşecek.

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Fatih Terim'in gözdesi için kiralama teklifi!

Sarı-kırmızılılar Belhanda'ya Arabistan Ligi'nden gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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Fatih Terim'in gözdesi için kiralama teklifi!

Ndiaye'nin de bonservisini almaktan vazgeçen Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar başladı.

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Fatih Terim'in gözdesi için kiralama teklifi!

Transferde Fatih Terim'in raporları doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar orta sahaya yıldız bir ismi gündemine aldı.

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