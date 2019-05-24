24 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Babel'den kafaları karıştıran paylaşım paylaş

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'a giden ve geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibinden de ayrıldığını açıklayan Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Giriş Tarihi: 24.05.2019 18:57 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 18:59
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Babel'den kafaları karıştıran paylaşım paylaş

Şampiyonluk geldikten sonra gözünü yeni transferlere çeviren Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Ryan Babel'in mesajıyla bir kez daha heyecanlandı

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Babel'den kafaları karıştıran paylaşım paylaş

Cim Bom'la sözleşme imzaladığı öne sürülen Babel, instagram hesabından "1+1" şeklinde bir paylaşım yaparak kafaları karıştırdı.

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Babel'den kafaları karıştıran paylaşım paylaş

Babel'in bu paylaşımı, 'Babel, Galatasaray'la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı" şeklinde yorumlandı.

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Babel'den kafaları karıştıran paylaşım paylaş

Babel'in aracında şarkı dinlerken yaptığı bu paylaşımın Galatasaray'la yaptığı kontratı ifade edip etmediği beraberinde bazı tartışmaları da getirdi.

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Babel'den kafaları karıştıran paylaşım paylaş

Bilindiği üzere Galatasaray'ın Hollandalı hücum oyuncusu ile 3 yıllık bir kontrat yaptığı ve imza parası da dahil olmak üzere toplam 10 milyon Euro'luk (68 milyon TL) bir bir maliyet yarattığı ileri sürülmüştü.

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