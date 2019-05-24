24 Mayıs 2019, Cuma
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Babel'den kafaları karıştıran paylaşım paylaş
Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'a giden ve geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibinden de ayrıldığını açıklayan Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
Giriş Tarihi: 24.05.2019 18:57 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 18:59
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